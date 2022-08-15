Son dakika haberleri... Sarıyer'de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi Bir son dakika haberine göre SARIYER'de su basan hastanedeki hastalar tahliye edildi. SARIYER'de su basan hastanedeki hastalar tahliye edildi. Sarıyer'de sabah saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı katı su altında kaldı. Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı. İtfaiye erleri, hastaların kimini sedyelerle, kimini de kucağında taşıyarak çıkardı. Su altında kalan hastaneden tahliye edilen hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yağan yağmura ve bel hizasına kadar yükselen sulara aldırmadan hastaları taşıdığı anlar kameralara yansıdı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur Metin Sabancı İtfaiye Sarıyer su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Sarıyer'de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.