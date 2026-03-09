Haberler

İstanbul'da 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir taksi, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de taksi, otomobil ve 2 minibüsün karıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Rumeli Feneri Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 2 minibüs de duramayıp bu otomobillere çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor