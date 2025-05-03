Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
Sarıyer'de Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Sarıyer Maslak'ta inşaat alanında yapılan çalışma sırasında Eski Büyükdere Caddesi çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
SABAH SAATLERİNDE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Söz konusu olayın sabah saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. O esnada hiçbir aracın cadde üzerinde olmamasıyla yaşanan çökme çok ucuz atlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel