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Sarıyer'de Teknenin Batması Sonucu Denizde Kaybolan Kişi Aranıyor

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İstanbul Boğazı Tarabya açıklarında bir teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişinin Emre Erdoğan olduğu belirlendi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı Tarabya açıklarında gece saatlerinde içindeki 4 kişi ile bir köpeğin bulunduğu teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişinin Emre Erdoğan (30) olduğu belirlendi.

Erdoğan'ın bulunması için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Deniz Polisi ve itfaiye ekipleri su üstünde arama faaliyeti yürütüyor.

Olay

İçinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu tekne gece saatlerinde Tarabya açıklarında batmış, 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar tarafından tekneye alınarak kurtarılmıştı.

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı Emre Erdoğan Tarabya Sarıyer Yaşam Güncel Haberler

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