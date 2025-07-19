Sarıyer'de Su Alan Tekne Kurtarıldı

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Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu ile emniyetle İstinye Marina'ya yanaştırıldı.

Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından suyu tahliye edilerek, İstinye Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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