Sarıyer'de Su Alan Tekne Kurtarıldı
Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu ile emniyetle İstinye Marina'ya yanaştırıldı.
Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından suyu tahliye edilerek, İstinye Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel