Sarıyer'de Sosyal Medya Tartışması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Toprağa Verildi
Sarıyer'de sosyal medyada çıkan tartışmanın ardından yaşanan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi. Ayazağa Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta sosyal medyada tartıştığı bir grubun saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Emir Koçhan için Kağıthane'deki Hamidiye Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Baba Sedat Koçhan, gazetecilere, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Gencin cenazesi, buradaki törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
Sarıyer'de sosyal medyada çıkan tartışmanın ardından yaşanan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
Ayazağa Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta sosyal medyada tartıştığı bir grubun saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Emir Koçhan için Kağıthane'deki Hamidiye Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Koçhan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Koçhan'ın tabutunun başında bekleyen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Baba Sedat Koçhan, gazetecilere, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Gencin cenazesi, buradaki törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
Sosyal medyada çıkan tartışmanın ardından bir grup, Ayazağa Mahallesi'nde karşılaştıkları 16 yaşındaki Emir Koçhan'la kavga etmiş, yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen 4 kişi tutuklanmıştı.