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Sarıyer'de silahlı saldırıda kardeş hayatını kaybetti, abi yaralandı

Sarıyer'de silahlı saldırıda kardeş hayatını kaybetti, abi yaralandı

Güncel Haberler

Tarabya'da bir kahvehanede çıkan tartışmada Gencali Ömeroğlu'nu silahla vuran kişi, kardeşi Ahmet Ömeroğlu'nu da bacağından yaraladı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de silahlı saldırıda abi yaralanırken kardeşi hayatını kaybetti.

Tarabya'da bir kahvahanede 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ömeroğlu'nun tokat attığı kişi kahvehaneden çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönen bu kişi, Gencali Ömeroğlu'nu silahla vurdu. Bu sırada kardeşini korumak isteyen Ahmet Ömeroğlu bacağından yaralandı.  Polis kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Tarabya Güncel Haberler

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