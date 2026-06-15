Sarıyer'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan olayla ilgili yapılan incelemede İstinye Mahallesi'nde park halindeki bir araca ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada, bir iş yerine ait aracın kurşunlandığı, aynı olay kapsamında B.D'nin (38) içerisinde bulunduğu araca da ateş açıldığı tespit edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan B.D'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A'yı (28) yakaladı.

Taraflar arasında sosyal medya üzerinden başlayan husumet nedeniyle olayın meydana geldiği anlaşıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.