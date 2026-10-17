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Sarıyer'de sel temizliğine 218 jandarma personeliyle destek verildi

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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 218 personel ve 17 araçla destek verdi; ekipler ev ve iş yerlerindeki çamur ile atıkları temizleyip su tahliyesi ve eşya çıkarılmasına yardım ediyor.

Sarıyer'de jandarma ekiplerinin, selin ardından yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına desteği sürüyor.

Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan selin ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 218 personel ve 17 araçla selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara destek verdi.

Selden zarar gören ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve atıkları temizleyen ekipler, su tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: AA
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