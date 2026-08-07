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Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
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Sarıyer Ayazağa'da orman yolundan gelirken direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu şarampole devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Murat T., bacak ve sırtındaki ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Murat T., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolundan Ayazağa yönüne ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü Murat T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Murat T., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, bacak ve sırtındaki ağrı nedeniyle ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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