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Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, mahsur kalanlar halatla karşıya geçti

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Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, mahsur kalanlar halatla karşıya geçti
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Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Su birikintileri yüzünden yolda mahsur kalan kişiler, karşıya geçebilmek için halata tutunarak güçlükle ilerledi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SARIYER'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle mahsur kalan kişiler, yolun karşısına halata tutunarak geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan kişiler, karşıya geçebilmek için halat kullandı. Halata tutunarak ilerleyen kişiler, güçlükle yolun karşısına geçti. O anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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