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Sarıyer'de Plakasız Motosikletle Tek Tekerle Tehlikeli Yolculuk

Sarıyer'de Plakasız Motosikletle Tek Tekerle Tehlikeli Yolculuk
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TEM Otoyolu'nda plakasız motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen bir sürücünün trafikte tehlike saçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücünün arkasında bir kişi daha bulunuyordu.

SARIYER, TEM Otoyolu'nda plakasız motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafikte tehlike saçtı. Sürücünün arkasında bir kişinin daha bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Plakası olmayan motosikletin sürücüsü, yoğun trafikte tek teker üzerinde uzun süre ilerledi. Motosikletin arkasında bir kişinin daha olduğu görüldü.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin tek teker üzerinde hızla ilerlediği anlar yer alıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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