Sarıyer'de park halindeyken alev alan okul servisi kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'de Ferahevler Mahallesi'nde park halindeyken alev alan okul servisi, yangının hızla büyümesiyle kullanılamaz hale geldi. Alevler, minibüsün yakınındaki bir iş yerinin giriş katına da sıçradı.

Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak'ta park halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün bitişiğinde bulunan iki katlı iş yerinin giriş katına da sıçradı. Yangın nedeniyle iş yerindeki personel binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, pencereleri yanan iş yerinde hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Tugay Aslan, dışarıdan gelen sesler üzerine fark ettikleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak söndüremediklerini söyledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının iş yerine sirayet ettiğini belirten Aslan, içeridekilerin binanın arka kısmından dışarı çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

