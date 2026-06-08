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Sarıyer'de otomobilin camından oyuncak silah gösteren sürücü yakalandı

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Sarıyer'de seyir halindeki otomobilinin camından oyuncak tabanca gösteren sürücü E.K., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sarıyer'de, seyir halindeki otomobilin camından oyuncak tabanca gösterdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün otomobil camından silah göstermesine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsünün E.K. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheli evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan, silahın ise oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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