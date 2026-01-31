Haberler

Sarıyer'de otoparktaki 5 otomobil yandı

Sarıyer'de otoparktaki 5 otomobil yandı
Güncelleme:
Sarıyer'deki bir otoparkta çıkan yangın sonucu 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

SARIYER'de otoparkta park halindeki araçlarda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Maslak Mahallesi Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan otoparkta çıktı. Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için önlem alırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

