Sarıyer'de otomobilin mendirekte asılı kalması kamerada
Sarıyer'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Sarıyer'de aracın denize düştüğü balıkçı barınağındaki mendirekte, başka bir otomobilin asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, dün akşam saatlerinde Rumeli Kavağı'nda ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.
Sürücü, çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.
