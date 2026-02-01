Haberler

Sarıyer'de otomobilin mendirekte asılı kalması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de aracın denize düştüğü balıkçı barınağındaki mendirekte, başka bir otomobilin asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, dün akşam saatlerinde Rumeli Kavağı'nda ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.

Sürücü, çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.

Dün Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmüştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar