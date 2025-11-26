Sarıyer'de Oto Tamirhanesine Silahlı Saldırı
Sarıyer'de bir oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Kapüşonlu bir şüpheli, 20 Kasım'da olay yerinde silahla ateş açarak kaçtı, ancak esnafın müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.
Sarıyer'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Maslak Oto Sanayi'de 20 Kasım'da kapüşonlu bir şüpheli, yaya olarak geldiği oto tamirhanesine silahla ateş ederek kaçtı.
Çevredeki esnafın kovaladığı şüpheli, bir süre sonra Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin silahla ateş açıp kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel