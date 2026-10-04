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Sarıyer'de motokuryenin darbedilmesi olayında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sarıyer'de motokuryenin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre 2 Ekim'de Huzur Mahallesi'nde sipariş götüren motokurye, iki motosikletle gelen kişilerce tekme ve yumruklarla darbedildi.

Sarıyer'de bir motokuryenin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Huzur Mahallesi'nde 2 Ekim'de sipariş götüren Ahmet Yasin E. (27) önü, iki motosikletle gelen bazı kişiler tarafından kesildi.

Tekme ve yumruklarla darbedilen ve başına kaskla vurulan Ahmet Yasin E. yaralandı.

Ahmet Yasin E. hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun ifadesi ve kamera görüntüleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.Y. (26) ile F.M'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, motokuryenin darbedildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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