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Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evin çatısına düşmeden durdu

Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evin çatısına düşmeden durdu
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İstanbul Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolun altındaki evin çatısına düşmeden durabildi. Kazada yaralanan olmazken cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde İstinye-Dereiçi seferini yapan İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan otobüs, yolun alt seviyesinde kalan tek katlı evin çatısına düşmeden durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. Hasar gören otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı.

Kaynak: AA
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