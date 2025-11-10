Haberler

Sarıyer'de Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: 3 Yaralı

Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz sürücünün otomobili, U dönüşü yapan pikapa çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, U dönüşü yapan pikaba çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (64) idaresindeki 53 DS 654 plakalı pikap, cadde üzerinde U dönüşü yaparken, kırmızı ışık ihlali yapan M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 UP 8385 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen, otomobildeki M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. (55) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
