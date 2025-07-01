Sarıyer'de Kaybolan İki Gençten İkisi de Bulundu

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça'nın (18) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Açıkça'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bölgede arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, Sedat Yağız'ın (22) cesedini de su yüzeyinde buldu.

Yağız'ın cesedinin Açıkça'nın bulunduğu alana yakın bölgede olduğu öğrenildi.

Cenaze teşhis işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız ile Enes Açıkça'yı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı.