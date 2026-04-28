Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'nda seyreden 148 metre uzunluğundaki KAPPA isimli konteyner gemisi Yeniköy önlerinde karaya oturdu. Ekipler kurtarma çalışması başlatırken, boğaz trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
