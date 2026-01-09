Sarıyer'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

SARIYER'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel