Sarıyer'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Sarıyer'de bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını söndürme çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Olayın detayları ve yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenebilmiş değil.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel