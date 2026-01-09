Haberler

Sarıyer'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Sarıyer'de bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını söndürme çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Olayın detayları ve yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenebilmiş değil.

SARIYER'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
