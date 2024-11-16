Sarıyer'de İnşaat Halindeki Otelde Yangın Çıktı
Hacıosman Mahallesi'ndeki 30 katlı otelin dış cephe çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Sarıyer'de, inşaatı devam eden 30 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıosman Mahallesi'nde inşaatı süren 30 katlı otelin dış cephe çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binanın üst katlarına da sirayet etti.
İhbar üzere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.