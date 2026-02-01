Sarıyer'de otomobilin denize düştüğü yerde ikinci kaza kamerada; mendirekte asılı kaldı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -SARIYER'de, balıkçı barınağında gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü noktada, gece saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki otomobil, mendirekte asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı. Otomobil mendirekte asılı kalırken, sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı anlar yer aldı.