Sarıyer'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Sarıyer'in Merkez Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bodrum katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle başladı ve giriş kata sıçradı.
Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giriş kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel