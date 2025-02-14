TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Sarıyer'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'in Merkez Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bodrum katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle başladı ve giriş kata sıçradı.

Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
img

Çiğnediği sakız 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
img

Erdoğan resmi yemeğe faytonla gitti
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.