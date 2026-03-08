Haberler

Sarıyer'de Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, 11 hastanın güvenli bir alana taşınmasıyla kontrol altına alındı. Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

SARIYER'de, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Duman nedeniyle 11 hasta güvenli bloğa alındı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hisar Caddesi üzerinde bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümdeki elektrik hatlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman iki servisin bulunduğu alanı kapladı. Hastane personeli içeride bulunan 11 hastayı tedbir amaçlı güvenli bloğa taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
