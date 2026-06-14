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Sarıyer'de hafriyat kamyonunun çarptığı yön levhası otoyola devrildi

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Sarıyer Uskumruköy mevkisinde hafriyat kamyonunun çarptığı yön levhası devrildi. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de hafriyat kamyonunun çarptığı yön levhasının devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Otoyolun Sarıyer Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun damperi yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yön levhası yola devrilirken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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