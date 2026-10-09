Sarıyer'de hafif ticari araç tek katlı evin çatısına düştü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de hafif ticari araç tek katlı evin çatısına düştü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, yolun aşağısındaki tek katlı evin çatısına düştü. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, evin çatısında hasar oluştu.
Sarıyer'de tek katlı evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde seyreden B.C.V'nin idaresindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına düştü.
Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin çalışmalarıyla araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA