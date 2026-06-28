Haberler

Sarıyer'de denize düşen otomobil kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Rumeli Kavağı Balıkçılar Limanı'nda gece saatlerinde bir otomobil bilinmeyen nedenle denize düştü. Can kaybı ve yaralanma olmazken, araç sabah çekici yardımıyla çıkarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıyer'de gece denize düşen otomobil, sabah saatlerinde çekici yardımıyla çıkarıldı.

Rumeli Kavağı Balıkçılar Limanı'nda gece saatlerinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Aracın sulara gömüldüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirlenirken, araç sabah saatlerinde çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

Öte yandan, aracın suya batışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'daki derede tedirgin eden görüntü! AFAD hemen düğmeye bastı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Korkunç kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı! Binbir güçlükle çıkardılar
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı