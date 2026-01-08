Haberler

İstanbul'da Fırtına Nedeniyle Deniz Feneri Devrildi

Güncelleme:
İstanbul genelinde etkili olan fırtına, Sarıyer'de balıkçıların teknelerini bağladığı deniz fenerinin devrilmesine yol açtı. Olayda yaralanan kimse bulunmadı ve Kıyı Emniyeti ekipleri durumu kontrol altına aldı.

İSTANBUL genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de balıkçıların teknelerini bağlamak için kullandığı deniz feneri devrildi.

Olay, sabaha karşı Kireçburnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıların teknelerini bağlamak için rıhtım olarak kullandığı deniz feneri, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

'RÜZGARIN DA ETKİSİYLE DEVRİLDİ'

Balıkçıların teknelerini deniz fenerine bağladığını gören Barış Yıldız, "Olayı ilk gören benim, dün bu saatlerde buraya balıkçı tekneleri yanaştı, ip bağladılar fenere. Tahminimce onların rüzgarla birlikte çekmesi ile altındaki zemin esnekleşti. Rüzgarın da etkisiyle devrildi. Sahil boyunca teknelerini bağlayabilecekleri alanları var ama genellikle buraya bağlamaları sorumsuzluk olmuş diye düşünüyorum, 3-4 gündür şiddetli rüzgar var burada. Böyle sorumsuz harekete kalkışmaları kötü oldu bizim için. Çünkü bu fener Kireçburnu'nun simgesi. Devrilme anını görmedim gece saat 03.00 gibi devrilmiş. Sahil Güvenlik geldi, yaralı yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

