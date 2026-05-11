Haberler

Sarıyer'de Kamyonet İşçiye Çarptı: 1 Ölü

Sarıyer'de Kamyonet İşçiye Çarptı: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de ehliyetsiz sürücü Emre U.'nun yönetimindeki kamyonet yol kenasında çalışan Türkmenistan uyruklu işçi Arslan Orazmammedov'a çarptı. Olayda işçi hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

SARIYER'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Emre U. (18) yönetimindeki kamyonet yol kenarında çalışan inşaat işçisi Arslan Orazmammedov'a (48) çarptı. Kamyonetin altında kalarak ezilen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı; kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emre U. yönetimindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında dükkan inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ezilen Orazmammedov ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan Orazmammedov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orazmammedov'un cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, Emre U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emru U.'nun 'Açıktan hırsızlık' suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken yol kenarında çalışan işçiye çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı