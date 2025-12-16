Sarıyer'de ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişiyi yoldan geçenler kurtardı
Sarıyer'de kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen otomobilden yoldan geçenler tarafından kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu iyi.
Sarıyer'de ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişiyi yoldan geçenler kurtardı.
Bahçeköy Yolu'nda gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.
Araçta sıkışan 4 kişi, yoldan geçenler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen araçtakiler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel