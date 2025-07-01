Sarıyer'de Deniz Kazası: Kaybolan Enes'in Cansız Bedeni Bulundu

SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ENES'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - SARIYER Kısırkaya Plajı'nda pazar günü denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni, 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 km uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.