Sarıyer'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, –SARIYER'de çöpleri yakmak için ateşe verilen alanda rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.40 sıralarında İstinye Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, çöpleri yakmak amacıyla yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.