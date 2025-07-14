Sarıyer'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Sarıyer'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
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İstinye Mahallesi'nde çöpleri yakmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, –SARIYER'de çöpleri yakmak için ateşe verilen alanda rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.40 sıralarında İstinye Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, çöpleri yakmak amacıyla yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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