Çöpe bebeğini atan anneye tutuklama kararı

Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında bulunan yeni doğmuş bebekle ilgili polis ekiplerininyaptığı incelemelerde bebeği bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karolin Y. ifadesinde, boşandığı eşinden hamile kaldığını ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığını itiraf etti.

VATANDAŞ ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEĞİ GÖRÜNCE İHBAR ETTİ

Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada yerdeki poşetlerin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle bebek, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise çalışmaları sonucunda bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF EDİNCE TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karolin Y., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ilk olarak savcılığa ifade verdi ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.