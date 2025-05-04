Sarıyer'de Çöken Yolun Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de Çöken Yolun Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Sarıyer'de meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekipleri gece boyunca onarım çalışmaları yaparken, Kaymakam Ömer Kalaylı durumu yerinde inceledi.

SARIYER'de çöken yolun onarımı için belediye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca devam etti. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekiplerinin başlattığı dolgu ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kalaylı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik önlemleri sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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