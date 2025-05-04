Sarıyer'de Çöken Yolda Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de Çöken Yolda Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Sarıyer'de Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen çökme nedeniyle başlatılan dolgu ve altyapı onarım çalışmaları sürüyor.

SARIYER'de çöken yolda dolgu çalışmaları devam ederken hasar gören alt yapıların onarımı sürüyor.

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde 3 Mayıs'ta gece saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Doğal gaz sıkışması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı olay sırasında yolda çukur oluştu. Ekipler tarafından trafiğe kapatılan caddede onarım çalışmaları başlatıldı. Aralıksız devam eden çalışmalarda oluşan çukura dolgu yapılırken bir yandan da hasar gören internet, su, doğal gaz ve elektrik alt yapılarının onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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