Sarıyer'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çocuk yaştaki 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Sarıyer'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli tutuklandı.

Maslak Mahallesi'nde 25 Şubat'ta bir iş yerinin kurşunlamasıyla ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin N.U. (15) ve B.Ö. (17) olduğunu tespit etti.

Taksi ile olay yerinden uzaklaştıkları belirlenen şüpheliler, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ekipler, olayda kullanılan bir ruhsatsız tabancayı da operasyonda ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
