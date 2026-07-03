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Sarıyer'de yol koşusu nedeniyle 4-5 Temmuz'da trafik düzenlemesi

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Sarıyer'de, "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sarıyer'de, "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koşu nedeniyle 4-5 Temmuz'da Sarıyer'de kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, 4 Temmuz Cumartesi saat 19.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri, Çayırbaşı caddeleriyle Çayırbaşı Taksim Yolu araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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