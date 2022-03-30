Sarıyer'de balıkçılar av yasağını teknelerine bakım yaparak değerlendiriyor

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılıkla ilgili getirdiği kısıtlamalara uyan Sarıyerli balıkçılar, bu süreyi teknelerine ve ağlarına bakım yaparak değerlendiriyor.

Rumeli Feneri Limanı'nda babası Kaptan Mustafa Şaşmaz ile yıllardır balıkçılık yapan Furkan Şaşmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının kararı doğrultusunda gece avcılığının yasaklandığını hatırlattı.

Gün doğumuyla denize açılabildiklerini anlatan Şaşmaz, "Günümüz hazırlıklarla geçiyor. Bu dönemde kefal avcılığı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir yasak olmazsa denize açılabileceğiz. Bizler hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Umarım ağ atacak günlere dönebiliriz." dedi.

Sarıyer'de 27 yıldır balıkçılık yapan Feridun Doğan, bakanlığın yasaklama kararına uyduklarını, bu sürede yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda teknelerin boyama ve teknik bakımları ile ağ bakımlarını yaptıklarını anlatan Doğan, "Karar bizim güvenliğimiz için alındı ve kurallara saygımız sonsuz. Mavi deryalara ulaşacağımız günü bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Rumeli Feneri Limanı'nda balıkçıların yeni sezon için gemilerde teknik, boyama ve ağ yenileme çalışmaları yaptıkları ve araçların bakım ve hazırlıkların sürdüğü gözlendi.

Kıyı Emniyeti'ne bağlı devriye araçlarının Boğaz'daki kontrolleri ise sürüyor.