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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına güvenlik önlemleri almak üzere katıldı.

Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişinin aslan gördüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgede jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama çalışmaları genişletilerek devam ederken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, arazi içinde güvenlik önlemleri almak üzere ormanlık alana girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı