Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Sarıyer'de 42 gün önce denize düşerek kaybolan iki kardeş için arama çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kayıp kardeşleri arama çalışmaları kapsamında boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

KAYIP KARDEŞLER İÇİN BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı." denildi.

Arama çalışmalarının sona ermesiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde açıldı.

NE OLMUŞTU?

Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024 tarihinde Ayşe Can (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak için peşinden denize atlamıştı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kaybolmuştu. Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlatmıştı ancak yapılan tüm yüzey ve su altı aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.