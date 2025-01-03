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Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Sarıyer'de 23 Kasım 2023'te denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı. Arama çalışmalarının tamamlanmasıyla gemi trafiği tekrar açıldı.

Sarıyer'de 42 gün önce denize düşerek kaybolan iki kardeş için arama çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kayıp kardeşleri arama çalışmaları kapsamında boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

KAYIP KARDEŞLER İÇİN BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı." denildi.

Arama çalışmalarının sona ermesiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde açıldı.

NE OLMUŞTU?

Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024 tarihinde Ayşe Can (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak için peşinden denize atlamıştı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kaybolmuştu. Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlatmıştı ancak yapılan tüm yüzey ve su altı aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatma Olğun:

ailesinin Allah yardımcısı olsun 2 evlat birden ağır bir imtihan

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Haber YorumlarıDoğan METE:

Kardeş gibisi yok. Belkide ablasını kurtarmak için yüzme bilmese bile rüzgara dalgaya rağmen atlamıştır peşinden. Umudum yok ama inşallah filimlerdeki gibi bi balıkçı bulup kurtarmıştır.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Allah yardımcıları olsun

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Haber YorumlarıJokerAllame:

zıhıntı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

inşallah bulunurlar

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

İntihar olabilir

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

2023 te olmuş yıl 2025 yeni aklına gelmiş akp yonetimindeki ülkenin ??

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Haber YorumlarıHalit:

boğazda kaybolanlar bazen bursa balıkesir sahilinde bulunuyor

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Büyük ihtimalle akıntıyla Yalova Çınarcık o tarafa gitmiştir, ama gidene kadar 42 günde balıklar çoooktan vücudunu bitirmişlerdir.

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