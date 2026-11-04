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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı

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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı Haber Videosunu İzle
Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı
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İstanbul'da 14 Eylül'de sağanak sonrası yaşanan selde Sarıyer Ayazağa'da dere taştı, ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Yıkım kararı verilen bazı yapılar yıkıldı; bölgedeki çalışmalar ve dere yatağına yerleştirilen beton bloklar havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da selden etkilenen Ayazağa'da dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı.Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Eylül'de sağanak sonrası meydana gelen selde Sarıyer Ayazağa'da dere taşmış, çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları sonrası hasar oluşmuştu. Sel sırasında taşan derenin çevresindeki yapılar için yıkım kararı verilmiş ardından da bazı yapılar yıkılmıştı. Meydana gelen sel sonraıs yaşanan taşkının ardından bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.Dere yatağı çevresinde kepçelerin çalışmaları sürerken, bir yandan da beton blokların dere yatağına yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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