Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı

İSTANBUL'da selden etkilenen Ayazağa'da dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı.Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Eylül'de sağanak sonrası meydana gelen selde Sarıyer Ayazağa'da dere taşmış, çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları sonrası hasar oluşmuştu. Sel sırasında taşan derenin çevresindeki yapılar için yıkım kararı verilmiş ardından da bazı yapılar yıkılmıştı. Meydana gelen sel sonraıs yaşanan taşkının ardından bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.Dere yatağı çevresinde kepçelerin çalışmaları sürerken, bir yandan da beton blokların dere yatağına yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı