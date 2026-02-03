Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisinin, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.

Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

