Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor
Romanya'dan yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisi 'Razouk', Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. İki gündür yardım talebinde bulunmadan bekleyen gemiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tedbir amacıyla bölgede bulunuyor.

Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisinin, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.

Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

Olay

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
