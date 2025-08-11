Sarıoğlan'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Düzenlendi
Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ve KAYMEK işbirliğiyle yapılan Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması, Kaymakam Tugay Kalkanlı ve İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan'ın katılımıyla Sait Aksoy Camisi'nde gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Sait Aksoy Camisi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Tugay Kalkanlı, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, kurs öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Müftü Akan, yaptığı konuşmada, etkinliğin öğrencilerin hem bilgilerini pekiştirmesi hem de manevi değerlerle buluşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel