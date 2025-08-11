Sarıoğlan'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Düzenlendi

Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ile KAYMEK işbirliğinde "Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Sait Aksoy Camisi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Tugay Kalkanlı, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, kurs öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Müftü Akan, yaptığı konuşmada, etkinliğin öğrencilerin hem bilgilerini pekiştirmesi hem de manevi değerlerle buluşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.