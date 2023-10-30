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Sarıoğlan'da kırık ayağı bulunan kedi yavrusu tedavi edildi

Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın ayağı kırık halde bulduğu kedi yavrusu tedaviye alındı. Zabıta ekipleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen kedinin bacağında kırık tespit edildi ve tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası kedi, Kayseri'deki barınağa teslim edildi.