Sarıoğlan'da kırık ayağı bulunan kedi yavrusu tedavi edildi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın ayağı kırık halde bulduğu kedi yavrusu tedaviye alındı. Zabıta ekipleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen kedinin bacağında kırık tespit edildi ve tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası kedi, Kayseri'deki barınağa teslim edildi.
Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın ayağı kırık halde bulduğu kedi yavrusu tedaviye alındı.
Karaözü Mahallesi'nde bir vatandaş, ayağı aksayan kedi yavrusunu görünce Sarıoğlan Belediyesine haber verdi.
Zabıta ekipleri, kediyi alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.
Veterinerin muayene ettiği kedinin bacağında kırık tespit edildi.
Tedavisi yapılan kedi, Kayseri'deki barınağa teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel