Sarıoğlan'da hayırseverler tarafından yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Şehit Ömer Doğan Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.
Çiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kursun açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan il ve ilçe protokolü, Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Şehit Ömer Doğan Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
