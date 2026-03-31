Sarıoğlan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında 1700 öğrenci, aileleri ve protokol üyeleriyle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Fatih İlkokulu'nda yapıldı ve en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi.

?Sarıoğlan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak okuma etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin yanı sıra aileleri ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte 1700 kişi yer aldı.

?Merkez Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programa ise Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül katıldı.

?Etkinlik sonunda en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi.

Kaymakam Kalkanlı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık
