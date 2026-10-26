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Sarıkamış'taki Handere ve Keklik vadileri sonbaharda sarı ve kızıl tonlara büründü

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Sarıkamış'taki Handere ve Keklik vadileri sonbaharda sarı ve kızıl tonlara büründü Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'taki Handere ve Keklik vadileri sonbaharda sarı ve kızıl tonlara büründü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Handere ve Keklik vadileri, sonbaharda sarıçam ormanları, dereler ve küçük şelalelerle sarı ile kızıl tonlarına büründü. Bölgeye gelen amatör fotoğrafçılar renkli manzaraları fotoğraflarken kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları dronla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Handere ve Keklik Vadisi, sonbaharda sarının ve kızılın tonlarına büründü.

Yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Handere ve Keklik vadilerindeki dereler, küçük şelaleler ve sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Farklı tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları, dronla görüntülendi.

Amatör fotoğrafçılar ziyaret ettikleri bölgenin sonbahar güzelliklerini fotoğrafladılar.

Amatör fotoğrafçı Can Akar, AA muhabirine Sarıkamış'ın vadi ve derelerinin sonbaharda bir başka güzel olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişiyle bölgede renkli görüntülerin ortaya çıktığını belirten Akar, "Biz de arkadaşlarımızla toplanıp Sarıkamış'taki Keklik Vadisi'nde görüntüler çekmeye ve sonbaharın güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Gelmek isteyen fotoğrafçı arkadaşları buraya davet ediyoruz." dedi.

Fotoğrafçı Ömer Ayan da Keklik deresinde çok güzel fotoğraflar çektiklerini ifade ederek, "Manzara mükemmel, fotoğraf için sonbaharın en güzel dönemi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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